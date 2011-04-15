Росавиация запросила у Boeing рекомендации по эксплуатации Boeing 737-8 МАХ

Росавиация направила представительству компании Boeing в России и Федеральной авиационной администрации США (ФАА США), представляющей страну разработчика и изготовителя этого воздушного судна, касающиеся рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ. Об этом говорится в сообщении российского ведомства в связи с происшедшей катастрофой воздушного судна Boeing 737-8 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта.



В настоящее время в РФ эксплуатируется два воздушных судна данного типа в авиакомпании "Глобус". В ответ на запрос Росавиации эксплуатант этих воздушных судов сообщил, что всеми экипажами Boeing 737-8 МАХ выполнено повторное изучение директивы лётной годности, выпущенной после катастрофы Boeing 737-8 МАХ авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года. Также с экипажами проводятся дополнительные технические брифинги и тренировки на тренажёре по особенностям работы систем автоматического ограничения скорости полёта и защиты от сваливания.



Федеральная авиационная администрация США 11 марта выпустила Специальную информацию о поддержании летной годности в целях продолжения безопасной эксплуатации самолетов семейства Boeing 737 MAX.



В документе, в частности, указано, что хотя по первичному описанию прослеживается сходство между авиакатастрофами с воздушными судами Ethiopian Airlines и Lion Air, расследование только началось, и до настоящего времени ФАА США не располагает данными, позволяющими делать какие-либо выводы или предпринимать какие-либо действия.



После авиакатастрофы с самолетом Lion Air ФАА США реализовала комплекс мер по поддержанию эксплуатационной безопасности парка самолетов семейства Boeing 737 MAX.



В частности, 7 ноября 2018 года была издана срочная директива летной годности ФАА США (AD) 2018-23-51; подтверждено соответствие инструкции по обслуживанию и проверке работоспособности при замене стабилизаторов, обеспечивающих угол атаки; проведены тренажерные испытания в целях подтверждения эксплуатационных процедур, предписанных директивой (AD) 2018-23-51; подтверждено соответствие процедур стендовой калибровки стабилизатора, обеспечивающего угол атаки; изучены производственные процессы компании Boeing, связанные с системами автоматического ограничения скорости полета и защиты от сваливания.



Текущая деятельность по надзору со стороны ФАА США включает в себя завершение выполнения компанией Boeing усовершенствований и изменений в конструкции воздушного судна в целях снижения зависимости от процедур, требующих запоминания пилотом. ФАА США намеревается выпустить Директиву летной годности по вышеупомянутой модификации не позднее апреля 2019 года.



Конструктивные изменения включают в себя: усовершенствование активации системы автоматического ограничения скорости полёта и защиты от сваливания; усовершенствование индикации угла атаки системы автоматического ограничения скорости полёта и защиты от сваливания; предельное максимальное автоматическое отклонение, реализуемое данной системой; планы компании Boeing по усовершенствованию требований к летной подготовке и доработке руководств для летного экипажа в связи с усовершенствованием систем автоматического ограничения скорости полета и защиты от сваливания.



В настоящее время в мире эксплуатируется 387 самолетов Boeing 737 MAX, количество авиакомпаний, в парке которых имеются самолеты указанного типа, составляет 59 по всему миру.



"AK&M" от 12.03.2019