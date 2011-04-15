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12/03/2019
12:20

Минпромторг опубликовал список дорогих авто для расчёта налога за 2019 год

Минпромторг опубликовал перечень дорогостоящих автомобилей, средней стоимостью от 3 млн руб., для расчёта транспортного налога за 2019 год. Об этом говорится в сообщении ФНС.

В обновлённый перечень включено более 1.1 тыс. марок и моделей автомобилей. Например, в него вошли Audi Q8, Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet Traverse, Volvo XC40.

Для физлиц этот перечень будет применяться в 2020 году при расчёте транспортного налога и рассылке налоговых уведомлений. Организации - владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно, применяя повышающие коэффициенты, и уплачивают авансовые платежи в течение 2019 года.

В соответствии с НК РФ налог на автомобили, вошедшие в перечень, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов от 1.1 до 3 в зависимости от года выпуска машины. Эти коэффициенты были введены с 2014 года. Они зависят от года выпуска машины и её средней стоимости, определённой в соответствии с приказом Минпромторга "Об утверждении порядка расчёта средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 Налогового кодекса РФ".

"AK&M" от 12.03.2019
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