Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65.50-66 руб./доллар, который на данный момент выглядит относительно сбалансированным. Если на прошлой неделе российский рубль находился под умеренным давлением на фоне общего укрепления доллара на глобальном валютном рынке, то в начале текущей недели наблюдается обратная картина - американская валюта корректируются по отношению к большинству конкурентов, что находит отражение и в динамике пары доллар/рубль. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского.



Индекс доллара (DXY) отступил от многомесячных максимумов на уровне 97.50-97.70 пунктов, на которых находился во второй половине прошлой недели, и вернулся ближе к рубежу в 97 пунктов. Основная группа валют развивающихся стран сумела этим воспользоваться, и российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили вчера 0.4-0.7%, пара доллар/рубль вернулась под отметку в 66 руб./доллар.



Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля мы по-прежнему не наблюдаем, и в краткосрочной перспективе динамика рубля продолжает в первую очередь определяться общерыночными тенденциями. Из отдельных факторов риска для российской валюты аналитик отмечает вчерашние заявления министра энергетики США Р.Перри, согласно которым, рассматривается возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта "Северный поток-2", однако подобная риторика от американских властей звучала и ранее, соответственно, большого влияния на российские активы вчерашние заявления пока не оказывают.





"AK&M" от 12.03.2019