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12/03/2019
11:37

Цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня

Утром во вторник цены на нефть продолжают расти, следуя динамике вчерашнего дня. Поддержку котировкам оказывают повышенный интерес участников рынка к рисковым активам и позитивные ожидания игроков в отношении баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке нефти. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Накануне саудовская сторона заявила о готовности сократить добычу нефти ниже 10 mbd к апрелю текущего года. Такой темп сокращения добычи сырья в Саудовской Аравии является более сильным, чем того требуют обязательства страны по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Поддержку нефтяным контрактам также оказывает информация о приостановке добычи нефти в Венесуэле из-за проблем с электроснабжением в стране.

Кроме того, игроки, вероятно, ожидают, что ближайший отчет ОПЕК, публикация которого запланирована на четверг, укажет на эффективность заключенной в декабре сделки ОПЕК+. Таким образом, Brent в моменте достигает отметок 66.8/bbl, WTI - $57/bbl.

Тем не менее, аналитики отмечают, что добыча нефти в США по-прежнему находится на исторических максимумах, что несколько сдерживает оптимизм на нефтяном рынке. Более того, вероятное замедление роста мировой экономики создаёт риски для устойчивости спроса на энергоресурсы. Этот фактор также не позволяет ценам на нефть продемонстрировать более заметный рост. Краткосрочные ориентиры на Brent $66-$68/bbl.

Российская валюта удачно начинает текущую неделю, укрепившись в понедельник на 0.7% и следуя общей траектории движения валют развивающихся стран. Рисковые активы накануне в целом находились в зеленой зоне, отыгрывая обещания главы ФРС продолжать политику сокращения баланса осторожно, не дестабилизируя рынки. Поддержку российской валюте также оказывает позитивная динамика на нефтяном рынке, где цены приблизились к отметке $67 за баррель.

С учетом в целом нейтрального внешнего фона на текущей неделе рубль может продолжить укрепление под воздействием внутренних факторов (аукционы по размещению ОФЗ в среду и старт налогового периода в пятницу). Отчет ОПЕК в четверг может дополнительно поддержать нефтяные котировки и, как следствие, рубль.

"AK&M" от 12.03.2019
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