Росгеология не в полном объёме выполняет обязательства по госконтрактам с Роснедрами, заявляет Счётная палата

Росгеология не в полном объёме выполняет свои обязательства по госконтрактам с Роснедрами. В результате агентство не может полностью освоить бюджетные ассигнования, которые ему выделяются на мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Остатки средств федерального бюджета увеличиваются из года в год. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



"За три года остатки средств федерального бюджета Роснедр увеличились почти в два раза: с 2.3 млрд руб. в 2016 году до 4.3 млрд руб. в 2018 году. При этом практически 100% неосвоенных в 2016-2018 годах средств связано с неисполнением обязательств Росгеологии, которая определена единственным исполнителем геологоразведочных работ", - сообщил на коллегии аудитор Алексей Каульбарс.



По мнению Счётной палаты, к нарушению сроков исполнения государственных контрактов привели организационные недостатки с обеих сторон: в Роснедрах - при заключении договоров, в Росгеологии - при их исполнении. Так, на организационный процесс в среднем уходит 2-4 месяца, а на подготовку проектной документации и проведение её экспертизы - от 4 до 6 месяцев. В результате в первый год действия контракта исполнитель не может приступить к полевым работам в связи с наступлением неблагоприятного для этого времени года.



С 2015 года Роснедра заключили с холдингом 234 госконтракта на 70.1 млрд руб. На конец 2018 года завершены 108 контрактов на 22.3 млрд руб., из них 10 - с нарушением срока. Еще 11 госконтрактов стороны досрочно прекратили, так как увидели риски, что поставленные геологическими заданиями результаты не будут выполнены.



В итоге с учётом неисполненных обязательств 2018 года Росгеология в 2019 году должно выполнить работы на сумму свыше 20 млрд руб. по 126 государственным контрактам. "Это в 1.3 раза превышает среднегодовой объём обязательств по контрактам и влечёт риски очередного срыва сроков их реализации", - отметил аудитор.





"AK&M" от 12.03.2019