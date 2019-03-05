ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 13 марта в размере 65.7674 руб. против 66.0763 руб. на 12 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.03.19 - 66.0763 руб.

08.03.19 - 65.9646 руб.

07.03.19 - 65.8430 руб.

06.03.19 - 65.8004 руб.

05.03.19 - 65.7956 руб.















































































































































































"AK&M" от 12.03.2019