ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 марта в размере 74.0672 руб. против 74.2896 руб. на 12 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



12.03.19 - 74.2896 руб.

08.03.19 - 74.5730 руб.

07.03.19 - 74.4158 руб.

06.03.19 - 74.5058 руб.

05.03.19 - 74.7438 руб.

















"AK&M" от 12.03.2019