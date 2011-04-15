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12/03/2019
13:00

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 марта

Банк России установил на 13 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.5173
1 Азербайджанский манат 38.7665
100 Армянских драмов 13.4494
1 Белорусский рубль 30.7655
1 Болгарский лев 37.9107
1 Бразильский реал 17.1336
100 Венгерских форинтов 23.4984
1000 Вон Республики Корея 58.2090
10 Гонконгских долларов 83.7812
10 Датских крон 99.3841
1 Доллар США 65.7674
1 Евро 74.0672
100 Индийских рупий 94.5987
100 Казахстанских тенге 17.3997
1 Канадский доллар 49.0692
100 Киргизских сомов 94.2902
10 Китайских юаней 97.9892
10 Молдавских леев 38.4380
1 Новый туркменский манат 18.8176
10 Норвежских крон 76.0537
1 Польский злотый 17.2414
1 Румынский лей 15.6039
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.2483
1 Сингапурский доллар 48.4975
10 Таджикских сомони 69.7427
1 Турецкая лира 12.0956
10000 Узбекских сумов 78.5604
10 Украинских гривен 24.9672
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.0366
10 Чешских крон 28.8922
10 Шведских крон 70.3192
1 Швейцарский франк 65.1549
10 Южноафриканских рэндов 46.1040
100 Японских иен 59.0504

"AK&M" от 12.03.2019
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