Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 марта

Банк России установил на 13 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5173

1 Азербайджанский манат 38.7665

100 Армянских драмов 13.4494

1 Белорусский рубль 30.7655

1 Болгарский лев 37.9107

1 Бразильский реал 17.1336

100 Венгерских форинтов 23.4984

1000 Вон Республики Корея 58.2090

10 Гонконгских долларов 83.7812

10 Датских крон 99.3841

1 Доллар США 65.7674

1 Евро 74.0672

100 Индийских рупий 94.5987

100 Казахстанских тенге 17.3997

1 Канадский доллар 49.0692

100 Киргизских сомов 94.2902

10 Китайских юаней 97.9892

10 Молдавских леев 38.4380

1 Новый туркменский манат 18.8176

10 Норвежских крон 76.0537

1 Польский злотый 17.2414

1 Румынский лей 15.6039

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.2483

1 Сингапурский доллар 48.4975

10 Таджикских сомони 69.7427

1 Турецкая лира 12.0956

10000 Узбекских сумов 78.5604

10 Украинских гривен 24.9672

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.0366

10 Чешских крон 28.8922

10 Шведских крон 70.3192

1 Швейцарский франк 65.1549

10 Южноафриканских рэндов 46.1040

100 Японских иен 59.0504

"AK&M" от 12.03.2019