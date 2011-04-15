Росимущество расширило перечень операторов электронных площадок для реализации государственного имущества. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Федеральное агентство по управлению государственным имуществом заключило договоры на оказание безвозмездных услуг по организации и проведению продаж госимущества в электронной форме с ООО "Электронная торговая площадка ГПБ" и АО "ТЭК-Торг".



С декабря 2016 года приватизация государственного имущества осуществляется Росимуществом в электронной форме на электронных торговых площадках, утвержденных распоряжением Правительства РФ.



В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства РФ утвержден новый перечень операторов электронных площадок. В него вошли юридические лица, с которыми Росимуществом заключены соответствующие договоры: АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан", АО "Единая электронная торговая площадка", АО "Российский аукционный дом", АО "ТЭК - Торг", АО "Электронные торговые системы", ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов", ООО "РТС - тендер", ООО "Электронная торговая площадка ГПБ".





"AK&M" от 12.03.2019