Нерезиденты в феврале купили ОФЗ на 46 млрд руб.

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Нерезиденты в феврале 2019 года купили ОФЗ на 46 млрд руб. Об этом свидетельствует комментарий Банка России.
Из них 28.5 млрд руб. приобретено на последнем аукционе Минфина России. Это максимальный объем с сентября 2017 года, когда нерезиденты приобрели бумаги на 29.7 млрд руб.
При этом круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов.
"AK&M" от 12.03.2019