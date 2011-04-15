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12/03/2019
13:41

Нерезиденты в феврале купили ОФЗ на 46 млрд руб.

Нерезиденты в феврале 2019 года купили ОФЗ на 46 млрд руб. Об этом свидетельствует комментарий Банка России.

Из них 28.5 млрд руб. приобретено на последнем аукционе Минфина России. Это максимальный объем с сентября 2017 года, когда нерезиденты приобрели бумаги на 29.7 млрд руб.

При этом круг участников был достаточно широким, что свидетельствует о том, что текущий уровень доходности ОФЗ привлекателен для нерезидентов.


"AK&M" от 12.03.2019
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