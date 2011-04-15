Минсельхоз разработал проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий

Минсельхоз завершил разработку проекта государственной программы комплексного развития сельских территорий. Паспорт документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится в сообщении министерства.



Проект госпрограммы включает в себя три основных направления: ведомственные целевые программы "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий" и "Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий", а также ведомственный проект "Современный облик сельских территорий". Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.



В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к городскому с 68% до 75%, повышение доли благоустроенного жилья с 32.6% до 50%, а также сохранение численности малых сельских населенных пунктов. Для достижения этих целей планируется направить порядка 1.38 трлн руб., из них более 1.06 трлн руб. - из федерального бюджета.



Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством. Такие проекты могут быть представлены коммерческими, некоммерческими и общественными организациями, муниципалитетами, инициативными группами сельских жителей и реализованы по следующим направлениям: социальная инфраструктура и жильё, инженерно-транспортная инфраструктура, культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги. Отобранные в регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом.



Также в рамках госпрограммы будут осуществляться мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий сельского населения. В частности, предусмотрено внедрение льготной сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых, развитие жилищного строительства и другие меры.



В первый год будут формироваться правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации госпрограммы. Параллельно запускается механизм отбора инициативных проектов регионов. На втором этапе планируется внедрение в социальную сферу инноваций, модернизация и развитие необходимой инфраструктуры, создание условий для повышения качества жизни населения.



"AK&M" от 12.03.2019