На цифровизацию "Почты России" будет направлено более 40 млрд руб., Н.Подгузов

На цифровизацию "Почты России" в течение 5 лет будет направлено более 40 млрд руб. Об этом заявил генеральный директор предприятия Николай Подгузов, говорится в сообщении "Почты".



Н.Подгузов подчеркнул, что этот процесс продолжается порядка двух лет и преследует несколько ключевых задач: построение цифровой платформы управления предприятием, перевод взаимодействия с клиентами в цифровые каналы, а также трансформация работы почтальонов на базе современных технологий.



Так, около 15 млрд руб. будет вложено в укрепление цифровой инфраструктуры, порядка 10 млрд руб. - в реализацию проектов по облачным вычислениям, обработке больших данных, в тестирование работы искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов. Еще порядка 10-15 млрд руб. будет инвестировано в цифровизацию продуктов и услуг.



Для повышения эффективности цифровой трансформации в "Почте России" был создан единый центр компетенций в лице дочерней компании "Почтовые технологии". В её штате сейчас порядка 500 программистов и разработчиков, к концу года их число увеличится практически в два раза. Компания занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших доступных технологий.



"Почта России" (ИНН 7724261610) - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.





"AK&M" от 12.03.2019