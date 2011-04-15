ФАС детально изучит рынок агрегаторов такси. Об этом говорится в материалах слыжбы.



Опрос участников рынка показал, что административные барьеры входа на него характеризуются как легкопреодолимые. То есть, организация, зарегистрированная и фактически осуществляющая деятельность в одном городе, может войти на рынок агрегаторов такси в другом регионе.



При этом в РФ помимо крупных игроков рынка осуществляет деятельность большое количество агрегаторов такси, действующих в пределах отдельных населенных пунктов.



Предполагается, что установление объёма рынка и долей агрегаторов такси в регионах будут производить территориальные управления ФАС, основываясь на заполненной агрегаторами такси форме и анкете.



Эксперты пришли к выводу о необходимости изучения действующих у разных агрегаторов такси стратегиях ценообразования.



Результаты исследования ФАС планирует представить в III квартале 2019 года.



"AK&M" от 12.03.2019