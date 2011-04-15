Структурный профицит ликвидности в феврале вырос до 3.6 трлн руб., ЦБ

Структурный профицит ликвидности в феврале 2019 года вырос на 0.9 трлн руб. до 3.6 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



ЦБ объясняет столь значительное изменение как влиянием факторов формирования ликвидности, так и распределением средств между корреспондентскими и депозитными счетами кредитных организаций в Банке России на отдельную дату.



Приток средств в банки сформировался в основном за счёт сезонного увеличения бюджетных расходов при практически нейтральном влиянии динамики наличных денег в обращении.



Кроме того, рост профицита ликвидности в начале марта был связан с опережающим выполнением банками усреднения обязательных резервов и отсутствием значительной потребности в поддержании средств на корсчетах после уплаты налогов.



Это привело к снижению остатков на корсчетах, росту лимита предоставления средств на недельном депозитном аукционе Банка России и потребности в проведении операций "тонкой настройки" в периоды между уплатой основных налогов и после ее завершения. В результате к началу месяца размещение средств на депозитных аукционах Банка России увеличилось на 0.5 трлн руб.





"AK&M" от 12.03.2019