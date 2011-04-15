Роснефть ответила на заявления главы Госдепартамента США М.Помпео

Роснефть ответила на заявления главы Госдепартамента США Майка Помпео о том, что Роснефть продолжает покупать нефть у PDVSA в обход санкций США.



Как говорится в официальном заявлении компании, обвинения "беспочвенны" и отличаются субъективностью и предвзятостью.



"ПАО НК "Роснефть" не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Деятельность Роснефти в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений.



В целом, компания реализует международные проекты на территории 26 государств, включая Венесуэлу, строго соблюдая нормы международного и национального законодательства стран своего присутствия.



По оценке отраслевых аналитиков, действия США в отношении энергосектора Венесуэлы могут быть направлены на ограничение поставок в Индию и Китай из Ирана и Венесуэлы для создания преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США.



Необходимо отметить, что прямой ущерб от введения санкций понесли прежде всего американские компании - лидеры нефтяной отрасли США, такие как Шеврон, Эксон Мобил, Шлюмберже, Халибертон, Бейкер Хьюз, Везерфорд, Коноко Филиппс. Речь идет о вмешательстве в хозяйственную деятельность компаний на территории суверенных государств и нарушении международного принципа зашиты инвестиций. Роснефть оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права", подчёркивается в заявлении.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.



"AK&M" от 12.03.2019