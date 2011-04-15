Более 12 тыс. водителей Яндекс.Такси стали самозанятыми

Более 12 тыс. водителей, подключенных к Яндекс.Такси, стали самозанятыми. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



Так, на 14:00 11 марта 12.076 тыс. водителей Яндекс.Такси оформили регистрацию в статусе самозанятых. Эти данные следуют из статистики сервиса по итогам регистрации самозанятых через приложение "Мой налог" и водительское приложение "Таксометр". Приложения связаны, так что регистрация в качестве самозанятого по новому закону "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" занимает не более трёх минут.



Эксперимент по введению статуса самозанятого стартовал в России 1 января 2019 года в четырёх регионах - Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Чтобы получить статус самозанятого, достаточно зарегистрироваться в онлайн-приложении "Мой налог". Это могут сделать те, кто работает сам на себя: водители такси, няни, репетиторы, люди, сдающие в аренду жильё. Для самозанятых предусмотрена низкая налоговая ставка - 4% на доход (6% - на оплату корпоративных заказов; по нашим оценкам, их объем в "портфеле" таксиста не превышает 5% от общего числа заказов в месяц). Обязательные сборы, как ИП, самозанятым платить не надо, зато часть налогов идёт на финансирование ОМС. Кроме того, у такого налогового режима есть и другие преимущества: например, самозанятым не нужны будут с 1 июля 2019 года онлайн-кассы, обязательные для работающие в такси ИП или физлиц.



Яндекс.Такси - это сервис, который позволяет быстро вызвать официальное такси без звонка диспетчеру и следить за выполнением заказа на карте. Заказать такси можно на сайте или через мобильное приложение для смартфонов. Среднее время подачи машины - 4-5 минут. Заказы передаются нашим партнерам - службам такси. Они являются непосредственными исполнителями заказа. Яндекс.Такси доступен в Москве, Киеве, Минске, Ереване, Тбилиси, Алматы, и других городах. Каждый месяц мы расширяем географию нашего присутствия и открываем сервис в новых городах. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за 2018 год по US GAAP выросла до 45.9 млрд руб. ($660.1 млн) по сравнению с 2017 годом, когда чистая прибыль составила 8.656 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 36% до 127.7 млрд руб. ($1837.6 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 22.1 млрд рублей ($318.7 млн) и увеличилась на 44%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 39.6 млрд руб. ($569.9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом.



"AK&M" от 12.03.2019