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12/03/2019
15:59

Европарламент отказался от стратегического партнёрства с Россией

Европарламент проголосовал за отказ от стратегического партнёрства с Россией. По мнению депутатов Европарламента, Россию больше нельзя считать "стратегическим партнёром", сообщает ЕС.

Парламент принял соответствующую резолюцию 402 голосами против 163 при 89 воздержавшихся.

В резолюции подчёркивается, что ЕС должен пересмотреть действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и ограничить сотрудничество областями, представляющими общий интерес. По словам членов ЕП, глобальные проблемы, такие как изменение климата, энергетическая безопасность, цифровизация, искусственный интеллект и борьба с терроризмом, требуют избирательного участия.

Более тесные отношения возможны только в том случае, если Россия полностью выполнит так называемые Минские соглашения о прекращении войны на востоке Украины и начнёт уважать международное право, говорится в резолюции.

Парламент решительно осуждает нарушение Россией воздушного пространства стран ЕС, особенно в регионе Балтийского моря.

Депутаты высказывают опасения, что проект "Северный поток-2" может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок ЕС.

Члены Европарламента обеспокоены постоянной поддержкой России авторитарных режимов и таких стран, как Северная Корея, Иран, Венесуэла и Сирия.

Депутаты Европарламента осуждают незаконную финансовую деятельность и отмывание денег со стороны России, что может составлять сотни миллиардов евро, которые ежегодно отмываются через ЕС. Это создаёт угрозу европейской безопасности и стабильности. Подчёркивается, что соответствующие страны ЕС должны прекратить все программы "золотой визы/паспорта".


"AK&M" от 12.03.2019
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