Европарламент отказался от стратегического партнёрства с Россией

Европарламент проголосовал за отказ от стратегического партнёрства с Россией. По мнению депутатов Европарламента, Россию больше нельзя считать "стратегическим партнёром", сообщает ЕС.



Парламент принял соответствующую резолюцию 402 голосами против 163 при 89 воздержавшихся.



В резолюции подчёркивается, что ЕС должен пересмотреть действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и ограничить сотрудничество областями, представляющими общий интерес. По словам членов ЕП, глобальные проблемы, такие как изменение климата, энергетическая безопасность, цифровизация, искусственный интеллект и борьба с терроризмом, требуют избирательного участия.



Более тесные отношения возможны только в том случае, если Россия полностью выполнит так называемые Минские соглашения о прекращении войны на востоке Украины и начнёт уважать международное право, говорится в резолюции.



Парламент решительно осуждает нарушение Россией воздушного пространства стран ЕС, особенно в регионе Балтийского моря.



Депутаты высказывают опасения, что проект "Северный поток-2" может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок ЕС.



Члены Европарламента обеспокоены постоянной поддержкой России авторитарных режимов и таких стран, как Северная Корея, Иран, Венесуэла и Сирия.



Депутаты Европарламента осуждают незаконную финансовую деятельность и отмывание денег со стороны России, что может составлять сотни миллиардов евро, которые ежегодно отмываются через ЕС. Это создаёт угрозу европейской безопасности и стабильности. Подчёркивается, что соответствующие страны ЕС должны прекратить все программы "золотой визы/паспорта".





"AK&M" от 12.03.2019