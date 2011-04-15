Ингосстрах выплатил страховое возмещение в связи с повреждением беспилотного летательного аппарата

Ингосстрах урегулировал страховой случай, связанный с повреждением беспилотного летательного аппарата Supercam S350F. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховое возмещение в размере 100 тыс. руб. в соответствии с условиями договора страхования было выплачено ООО "Аэросоюз-Байконур".



Инцидент произошёл в ноябре 2018 года при осуществлении полетов в Медвежьегорском районе Республики Карелия. В ходе работ по аэрофотосъемке беспилотный летательный аппарат Supercam S350F получил повреждения крыльев в результате сильных порывов ветра. Событие было признано СПАО "Ингосстрах" как страховой случай.



"Страхование беспилотных летательных аппаратов и дронов - пока что новое направление для российского страхового рынка. Тем не менее, в "Ингосстрахе" уже накоплен опыт в этой сфере, в том числе и по урегулированию страховых случаев, - комментирует начальник управления страхования космических и авиационных рисков компании "Ингосстрах" Вадим Семеньков. - Год назад наша компания одной из первых на рынке, разработала и запустила онлайн-продукт по страхованию ответственности перед третьими лицами при эксплуатации беспилотников. Этот продукт прост в оформлении и не требует больших затрат от страхователя. Мы считаем, что программы подобного рода в будущем будут очень востребованы на рынке".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 12.03.2019