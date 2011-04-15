Ряд авиакомпаний прекратили полёты на Boeing 737 MAX 8. Об этом МИД РФ сообщил в своём Твиттере.



В частности сообщается, что до получения информации о безопасности использования самолётов, полёты на этих ВС прекратили перевозчики Бразилии, Аргентины, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Сингапура, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республики Корея и других стран.



Министерство отмечает, что возможны задержки и отмена рейсов.

Напомним, ранее AK&M сообщало, что Росавиация обратилась к представительству компании Boeing в России и ФАА США за рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ в связи с произошедшей катастрофой воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта. В настоящее время в РФ эксплуатируется два воздушных судна данного типа в авиакомпании "Глобус".



Федеральная авиационная администрация США 11 марта выпустила Специальную информацию о поддержании лётной годности в целях продолжения безопасной эксплуатации самолётов семейства Boeing 737 MAX.



В настоящее время в мире эксплуатируется 387 самолётов Boeing 737 MAX, количество авиакомпаний, в парке которых имеются самолёты указанного типа, составляет 59 по всему миру.





"AK&M" от 12.03.2019