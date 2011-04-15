Ростелеком объявил о консолидации 100% Tele2

Ростелеком договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% Tele2. Об этом сообщил президент Ростелекома Михаил Осеевский, сообщают СМИ.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 28% до 12.661 млрд руб. с 9.881 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 232.982 млрд руб. с 221.216 млрд руб., показатель OIBDA - на 5% до 74.871 млрд руб. с 71.062 млрд руб., операционная прибыль упала на 3% до 27.633 млрд руб. с 28.573 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42.3 млн человек, увеличившись на 1.7 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11.5% и составил 281 руб.



Чистая прибыль Tele2 за 2018 год составила 2.7 млрд руб. против убытка 5.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.4% до 143.2 млрд руб. со 123 млрд руб., показатель EBITDA - на 43.2% до 43.7 млрд руб. с 30.5 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"