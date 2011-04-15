Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале увеличился в 2.1 раза до $18.6 млрд

Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале 2019 года увеличился в 2.1 раза до $18.6 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-феврале, согласно оценке Банка России, сформировалось главным образом за счёт увеличения чистых финансовых активов.





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