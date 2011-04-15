ФАС выдала предупреждения двум департаментам правительства Москвы

ФАС России выдала предупреждения двум департаментам правительства города Москвы. Об этом говорится в сообщении службы.



В ФАС поступило обращение хозяйствующего субъекта с жалобой на издание Департаментом образования приказа, который устанавливает использование информационных ресурсов "Московской электронной школы" (МЭШ) в качестве одного из обязательных условий получения субсидий для частных образовательных организаций города Москвы (ЧОО).



В свою очередь, Департамент информационных технологий уклонялся от подключения используемых ЧОО сторонних автоматизированных электронных систем учёта успеваемости (электронных дневников, журналов) с информационными ресурсами МЭШ.



Действия ДО Москвы и ДИТ Москвы содержат признаки нарушения закона "О защите конкуренции" и могут привести к необоснованному ограничению круга хозяйствующих субъектов на рынке автоматизированных электронных систем учета успеваемости и электронных дневников на территории города Москвы и помешать беспрепятственному осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами на этом товарном рынке, а также к установлению для частных образовательных организаций города ограничений выбора хозяйствующих субъектов, предоставляющих автоматизированные электронные системы учёта успеваемости и электронные дневники.



Предупреждения направлены на изменение ситуации с понуждением ЧОО Москвы к переходу на информационные ресурсы МЭШ и отказом от работы с хозяйствующими субъектами, предоставляющими сторонние информационные системы (программные продукты), не связанные с МЭШ, что впоследствии может привести к ограничению конкуренции на территории города Москвы.



"AK&M" от 12.03.2019