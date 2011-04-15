Газпром в 2018 году увеличил добычу газа на 5.7% до 497.6 млрд куб. м. Об этом глава компании Алексей Миллер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Газпром в 2018 году добыл 497.6 миллиарда кубометров газа. Это на 5.7 процента выше, чем в 2017 году, и на 26.6 миллиарда кубометров больше, чем, соответственно, тоже в предыдущем. При этом росло потребление газа на внутреннем рынке. Мы поставили на внутренний рынок на 12.8 миллиарда кубометров больше, что в процентах соответствует росту в 5.5 процента. На 4.3 процента увеличились объёмы поставок населению и комбыту, на 9.5% увеличился объём поставок газа электроэнергетике, на 13% - агрохимии и 18.5% - металлургии. Выросли объёмы поставок газа в дальнее зарубежье. Мы установили очередной рекорд поставок газа на экспорт - 201.8 миллиарда кубометров газа, на 3.8% больше, чем в 2017 году, или на 7.4 миллиарда кубов больше", - сказал он.



Также он отметил, что повышенными темпами рос спрос на российский газ основного партнёра, клиента - Германии. "Рост составил 9.5%, и по прошлому году мы в Германию поставили 58.5 миллиарда кубометров газа. Это больше, чем мощности одного "Северного потока", добавил глава Газпрома.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 12.03.2019