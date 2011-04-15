Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале вырос на 1.4% до $29.5 млрд

Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале 2019 года увеличился на 1.4% до $29.5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса РФ выросло на 8.2% до $22.3 млрд. Это произошло в результате незначительного укрепления торгового баланса на фоне уменьшения импорта товаров и сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счёта платёжного баланса, отмечает ЦБ.





AK&M Антикризис