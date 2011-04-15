В.Путин поручил Газпрому увеличить темпы газификации внутри страны

Президент России Владимир Путин поручил увеличить темпы газификации внутри страны. Об этом он заявил на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"У меня к Вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании "Газпром" по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с Правительством, и с регионами Российской Федерации", - сказал глава государства.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 12.03.2019