Правительство Москвы и РЖД подписали соглашение

Правительство Москвы и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта на территории города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Соглашение рассчитано на пять лет, оно предполагает активное участие сторон в создании интегрированной скоростной транспортной системы в городе", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что в ближайшие годы в Москве планируется построить и реконструировать около 400 км ж/д линий, а также реконструировать и открыть около 200 станций и платформ.



В столице реализуется проект создания Московских центральных диаметров (МЦД). В ближайшие пять лет он позволит создать в Москве единую маршрутную сеть с максимально удобными и комфортными пересадками между всеми видами городского транспорта благодаря транспортно-пересадочным узлам.



Напомним "МЦД-1" и "МЦД-2" запустят в конце 2019 - начале 2020 года. По ним будут ходить новые поезда городского типа "Иволга". График работы МЦД будет как в метро - с 05:30 до 01:00.



Для интеграции диаметров с остальным городским транспортом разработана билетная система. Проезд можно будет оплатить по карте "Тройка".



С МЦД-1 организуют пересадку на 12 станций метро, две станции МЦК и шесть радиальных направлений железной дороги.



На маршруте МЦД-2 от Нахабино до Подольска появится 13 пересадок на метро, семь радиальных ж/д направлений и две станции МЦК.



Центральные диаметры свяжут направления Московской железной дороги, ветки метро и Московское центральное кольцо. Пассажиры, в том числе из подмосковных городов, смогут пересечь столицу за 40 минут.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 12.03.2019