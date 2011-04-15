В.Путин внёс в Госдуму законопроекты, расширяющие полномочия Следственного комитета РФ

Президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму проект поправок в законы "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и "О Следственном комитете Российской Федерации", расширяющие полномочия Следственного комитета РФ. Об этом свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, Следственный комитет будет относиться к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы.



На СК предлагается возложить полномочия по организации и проведению молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертиз, а также экспертизы холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы документов.





"AK&M" от 12.03.2019