Дайджест газеты "Ведомости" от 13 марта 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 марта 2019 года.





ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ: КАК ПОБЕДИТЬ АНТИСЕМИТИЗМ В ХХI ВЕКЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГК "РЕНОВА", ГЛАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЕВРЕЙСКОГО МУЗЕЯ О НОВОЙ ВОЛНЕ НЕТЕРПИМОСТИ





"В прошлом году в моем родном городе Дрогобыче на Западной Украине открылась хоральная синагога, которую мы с отцом Феликсом Соломоновичем помогли восстановить. Эта синагога середины XIX в. была крупнейшей в Восточной Галиции... А несколько недель спустя неизвестные разбили стекла синагоги. Вероятно, вандалов не устроило, что в городе появился действующий еврейский храм, к тому же восстановленный на средства российского бизнесмена. И это лишь одно из проявлений ненависти, с которыми столкнулись евреи Украины всего за последние несколько месяцев".





НАВАЛЬНЫЙ СНОВА ПОПЫТАЕТСЯ УЧРЕДИТЬ ПАРТИЮ

РАНЕЕ "РОССИИ БУДУЩЕГО" МИНЮСТ УЖЕ ДВАЖДЫ ОТКАЗЫВАЛ В РЕГИСТРАЦИИ



Политик Алексей Навальный вновь проведет съезд своей партии "Россия будущего", сообщили "Ведомостям" два человека в окружении оппозиционера и подтвердил его соратник Леонид Волков. Съезд пройдет 28 марта в Калужской области и будет совмещен со "Штабиконом" - съездом участников штабов Навального, рассказал Волков. По его словам, с членами штабов обсудят проекты "Умное голосование" и "Профсоюз Навального". "С вероятностью 99% мы опять получим отказ [в регистрации партии] по беспределу, но мы считаем важным продолжать эти попытки. Это правильно и с моральной точки зрения, и с практической - для будущих процессов в Европейском суде по правам человека", - говорит Волков.





НОВОЕ КОЛЬЦО ОБОЙДЕТСЯ МОСКВЕ В 630 МЛРД РУБЛЕЙ

ОТВЕЧАТЬ ЗА ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ГОРОДСКОЙ "МОСИНЖПРОЕКТ"



Городская компания "Мосинжпроект" стала единым оператором проекта создания нового транспортного кольца, заявил на выставке MIPIM в Каннах заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, такое решение принято на уровне президента страны - для ускорения строительства. В распоряжении правительства России говорится, что "Мосинжпроект" определен исполнителем работ и услуг, связанных с проектированием и строительством Северо-восточной (71 км. - "Ведомости") и Юго-восточной (25 км) хорд, а также Южной рокады (40 км). Вместе с Северо-западной хордой (83 км) они образуют новое автомобильное кольцо.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.03.2019