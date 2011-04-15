Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 13 марта 2019 года.



"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" СОБИРАЕТСЯ С ПАТРИОТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ ПОДДЕРЖИТ НОВУЮ ПАРТИЮ



Как стало известно "Ъ", возглавляющий холдинг "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев вступил в "Справедливую Россию". По данным "Ъ", 21 апреля партийцы намечают внеплановый съезд, на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение "с патриотическими партиями". Сам господин Малофеев может быть избран зампредом новой структуры, ее лидером останется Сергей Миронов. Съезд может стать первым шагом к переменам в "Справедливой России". Вторым может стать слияние с "Родиной" и назначение ее лидера депутата Госдумы Алексея Журавлева на руководящую должность новой партии. В "Справедливой России" не исключают, что она может быть переименована, к примеру, в "Справедливую Родину".





СЧЕТЧИК НА ГАРАНТИИ

"ЯНДЕКС.ТАКСИ" ТЕСТИРУЕТ ВЫПЛАТУ ВОДИТЕЛЯМ ФИКСИРОВАННОГО ДОХОДА



Как стало известно "Ъ", "Яндекс.Такси" может ввести гарантированный доход для водителей, привязав его к количеству выполненных заказов или времени работы. Эту идею уже продвигали власти Москвы, однако конкуренты "Яндекс.Такси" от нее отказались из-за риска манипуляций со стороны водителей.





С БИЗНЕСМЕНА ЗА КРЕДИТ СПРОСИЛИ ДВАЖДЫ

ЛУЧШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ФСБ СУДЯТ ЗА ВЗЯТКИ



Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении подполковника Дмитрия Гнатива, бывшего следователя УФСБ по Краснодарскому краю, и адвоката Владислава Оленского, обвиняемых в покушении на мошенничество и в получении взятки. Слушание проходит в закрытом режиме, обвинение полагает, что подсудимые получили взятку от главы холдинга "Синее море" Юрия Исаева за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, а затем потребовали вознаграждение еще раз, запугивая бизнесмена новым уголовным делом.





КОРОЛЬ ОБНАЛА ВЫКУПИЛ СВОБОДУ

СЕРГЕЙ МАГИН ВЫШЕЛ ИЗ КОЛОНИИ, НЕ ДОСИДЕВ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ



Как стало известно "Ъ", из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин - лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм. По иронии судьбы теневой банкир, известный как Сережа Два Процента, отбывал наказание в учреждении, соседствующим с ИК, где сейчас находится также осужденный за создание ОПС бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который и руководил поимкой Сергея Магина и его подельников. Разжалованный генерал-лейтенант Сугробов может просить об УДО лишь через четыре года. Сережа Два Процента покинул свою колонию, официально заплатив за это 200 тыс. руб.





MAKE AMERICA SMALL AGAIN

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С США ПРЕДЛОЖЕНО НЕ СПАСАТЬ "СВЕРХУ"





В распоряжении "Ъ" оказался экспертный доклад "Экономическое сотрудничество России и США в условиях неопределенности", который будет представлен сегодня на сессии Недели российского бизнеса РСПП. В документе утверждается: в долгосрочной перспективе сотрудничество РФ и США в экономической сфере будет уменьшаться. Пытаться же укреплять российско-американские экономические связи "сверху" авторы доклада - вопреки инициативе властей РФ - не рекомендуют. В США тем временем также не видят предпосылок для развития отношений: как заявили "Ъ" в посольстве Соединенных Штатов в РФ, серьезным препятствием они считают дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. В связи с арестом американца посол США в РФ Джон Хантсман даже готов отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





UTAIR ПОШЛА НА СНИЖЕНИЕ

ПАССАЖИРОПОТОК КОМПАНИИ РЕЗКО УПАЛ НА ФОНЕ РОСТА РЫНКА



Финансовые проблемы пятой в России авиакомпании Utair начали сказываться на ее перевозках. Как выяснил "Ъ", в феврале пассажиропоток Utair снизился сразу на 20% на фоне роста рынка более чем на 9%. Это первое серьезное падение для компании, показавшей рост по итогам 2018 года. Все ключевые конкуренты Utair увеличивают показатели. В самой компании ситуацию объясняют снижением издержек в низкий сезон и подготовкой к прибыльному лету. Эксперты полагают, что Utair одной из первых в отрасли пошла на риск снижения спроса, подняв цены на авиабилеты. По данным агрегаторов, в феврале перелеты по России подорожали на 6-7,5% на фоне снижения стоимости билетов в Европу на 3-5%.





БРОКЕРЫ ГОТОВЫ К БЮДЖЕТНЫМ КЛИЕНТАМ

РЫНОК СЛЕДУЕТ ЗА СРЕДНИМИ ЗАРПЛАТАМИ



Перспективные клиенты розничных брокеров - граждане, зарабатывающие не менее 75 тыс. руб. в месяц и имеющие не менее 300 тыс. руб. накоплений. Такой вывод следует из нового исследования компании "БКС Премьер". Данная категория граждан является основой и текущей клиентской базы розничных брокеров, подтверждают участники рынка. Впрочем, компании стремятся работать и с менее обеспеченными гражданами, поскольку заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и рассчитывают на повышение их доходов в будущем.





WILDBERRIES СОЗРЕЛА ДЛЯ ЕВРОПЫ

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕР ОТКРОЕТ ПЛОЩАДКУ В ПОЛЬШЕ



Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries готовится выйти в Европу. Как стало известно "Ъ", первая в регионе площадка российского ритейлера может открыться в Польше уже к этому лету. Это даст Wildberries доступ на рынок онлайн-торговли с ежегодным оборотом €7,4 млрд и позволит подготовить дальнейшую экспансию в страны ЕС.





VERTEX ЗАГРУЗИТ РОЗНИЦУ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМАРТФОНОВ ОТКРОЕТ СОБСТВЕННУЮ СЕТЬ



Российский бренд бюджетных смартфонов китайского производства Vertex запускает собственную розничную сеть. Компания хочет до конца 2019 года открыть более 20 мультибрендовых салонов, где будут продаваться и устройства конкурентов. Участники рынка сомневаются, что компания сможет обеспечить в своей сети необходимый ассортимент.





"ИГРОМАНИЯ" НАШЛА ЧИТАТЕЛЯ

САЙТ ПРИОБРЕТЕТ ОСНОВАТЕЛЬ "КАНОБУ" ГАДЖИ МАХТИЕВ



Основатель сайтов "Канобу" и Rawg Гаджи Махтиев договорился о покупке "Игромании" - одного из старейших российских изданий о компьютерных играх. После сделки он планирует объединить "Игроманию" со своим основным активом и рассмотреть возможность перезапуска ее печатной версии. Аудитория игр становится более платежеспособной, отмечают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.03.2019