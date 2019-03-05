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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 13 марта, в размере 74.0672 руб. против 74.2896 руб. на 12 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
12.03.19 - 74.2896 руб.
08.03.19 - 74.5730 руб.
07.03.19 - 74.4158 руб.
06.03.19 - 74.5058 руб.
05.03.19 - 74.7438 руб.
"AK&M" от 12.03.2019