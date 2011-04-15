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13/03/2019
10:28

Яндекс приобрёл TheQuestion

Яндекс приобрёл сервис вопросов и ответов TheQuestion. Об этом пишет газета "Ведомости".

Сделка закрыта, Яндекс полностью выкупил кипрскую Znanie Company, которая владеет TheQuestion.

Детали сделки стороны не раскрывают.
В будущем TheQuestion будет интегрирован в сервис поисковика "Яндекс.Знатоки".

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Чистая прибыль Яндекса за 2018 год по US GAAP выросла до 45.9 млрд руб. ($660.1 млн) по сравнению с 2017 годом, когда чистая прибыль составила 8.656 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 36% до 127.7 млрд руб. ($1837.6 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 22.1 млрд рублей ($318.7 млн) и увеличилась на 44%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 39.6 млрд руб. ($569.9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.03.2019

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