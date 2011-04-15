ЕС запретил пролёт самолётов Boeing 737 MAX через своё воздушное пространство

Европейское агентство авиационной безопасности запретило пролёт самолётов Boeing 737 MAX через воздушное пространство ЕС. Об этом сообщил МИД РФ в своём Твиттере.



В этой связи возможны задержки и отмена рейсов, отмечает министерство.



Напомним, ранее AK&M сообщало, что Росавиация обратилась к представительству компании Boeing в России и ФАА США за рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ в связи с произошедшей катастрофой воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта.



Федеральная авиационная администрация США 11 марта выпустила Специальную информацию о поддержании лётной годности в целях продолжения безопасной эксплуатации самолётов семейства Boeing 737 MAX.



В настоящее время в мире эксплуатируется 387 самолётов Boeing 737 MAX, количество авиакомпаний, в парке которых имеются самолёты указанного типа, составляет 59 по всему миру.



Вместе с тем, ряд авиакомпаний прекратили полёты на Boeing 737 MAX 8. В частности, что до получения информации о безопасности использования самолётов, полёты на этих ВС прекратили перевозчики Бразилии, Аргентины, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Сингапура, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республики Корея и других стран.



"AK&M" от 13.03.2019