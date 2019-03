ЦБ РФ выдал Rinsoco Trading предписание в рамках оферты на покупку акций Уралкалия

ЦБ РФ выдал Rinsoco Trading Co. Limited предписание в рамках оферты на покупку акций ПАО "Уралкалий". Об этом говорится в сообщении Банка России.



В частности, Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco Trading Co. Limited в отношении ценных бумаг Уралкалия и направлении предписания.



Напомним, Кипрская Rinsoco Trading Co. Limited направила в Банк России обязательное предложение на выкуп 387838836 акций ПАО "Уралкалий".



ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.03.2019