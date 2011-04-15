Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/03/2019
12:48

ЦБ РФ выдал Rinsoco Trading предписание в рамках оферты на покупку акций Уралкалия

ЦБ РФ выдал Rinsoco Trading Co. Limited предписание в рамках оферты на покупку акций ПАО "Уралкалий". Об этом говорится в сообщении Банка России.

В частности, Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco Trading Co. Limited в отношении ценных бумаг Уралкалия и направлении предписания.

Напомним, Кипрская Rinsoco Trading Co. Limited направила в Банк России обязательное предложение на выкуп 387838836 акций ПАО "Уралкалий".

ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.03.2019

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100