ЦБ РФ выдал Rinsoco Trading предписание в рамках оферты на покупку акций Уралкалия

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ЦБ РФ выдал Rinsoco Trading Co. Limited предписание в рамках оферты на покупку акций ПАО "Уралкалий". Об этом говорится в сообщении Банка России.
В частности, Банк России 12 марта принял решение о несоответствии обязательного предложения Rinsoco Trading Co. Limited в отношении ценных бумаг Уралкалия и направлении предписания.
Напомним, Кипрская Rinsoco Trading Co. Limited направила в Банк России обязательное предложение на выкуп 387838836 акций ПАО "Уралкалий".
ПАО "Уралкалий" (ИНН 5911029807) создано путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.03.2019
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