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13/03/2019
13:51

Capital Group инвестирует в реставрацию корпусов Бадаевского пивоваренного завода 4.7 млрд руб.

Capital Group инвестирует в реставрацию исторических корпусов на территории Бадаевского пивоваренного завода 4.7 млрд руб. Об этом сообщил председатель совета директоров Capital Group Павел Тё на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах (Франция), говорится в сообщении компании.

На участке компании площадью 6 га расположены три корпуса бывшего Бадаевского пивоваренного завода. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный 2 корпус, не имеющий статус памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.

Capital Group специализируется на строительстве знаковых объектов Москвы. В портфеле Capital Group - редевелопмент территории Бадаевского пивоваренного завода, отель Mandarin Oriental, Moscow, резиденции со статусом квартир на "Золотом острове".


"AK&M" от 13.03.2019
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