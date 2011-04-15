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13/03/2019
13:32

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 марта

Банк России установил на 14 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.3190
1 Азербайджанский манат 38.6614
100 Армянских драмов 13.4074
1 Белорусский рубль 30.7223
1 Болгарский лев 37.8624
1 Бразильский реал 17.2014
100 Венгерских форинтов 23.5141
1000 Вон Республики Корея 57.8996
10 Гонконгских долларов 83.5539
10 Датских крон 99.2900
1 Доллар США 65.5890
1 Евро 74.0237
100 Индийских рупий 94.3387
100 Казахстанских тенге 17.3548
1 Канадский доллар 49.1009
100 Киргизских сомов 93.9132
10 Китайских юаней 97.7583
10 Молдавских леев 38.2443
1 Новый туркменский манат 18.7665
10 Норвежских крон 76.1565
1 Польский злотый 17.2285
1 Румынский лей 15.5413
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0539
1 Сингапурский доллар 48.3695
10 Таджикских сомони 69.5536
1 Турецкая лира 12.0285
10000 Узбекских сумов 78.3475
10 Украинских гривен 24.6138
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.1446
10 Чешских крон 28.8417
10 Шведских крон 70.1007
1 Швейцарский франк 65.1137
10 Южноафриканских рэндов 45.7210
100 Японских иен 58.8955

"AK&M" от 13.03.2019
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