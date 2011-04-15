Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 марта

Банк России установил на 14 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.3190

1 Азербайджанский манат 38.6614

100 Армянских драмов 13.4074

1 Белорусский рубль 30.7223

1 Болгарский лев 37.8624

1 Бразильский реал 17.2014

100 Венгерских форинтов 23.5141

1000 Вон Республики Корея 57.8996

10 Гонконгских долларов 83.5539

10 Датских крон 99.2900

1 Доллар США 65.5890

1 Евро 74.0237

100 Индийских рупий 94.3387

100 Казахстанских тенге 17.3548

1 Канадский доллар 49.1009

100 Киргизских сомов 93.9132

10 Китайских юаней 97.7583

10 Молдавских леев 38.2443

1 Новый туркменский манат 18.7665

10 Норвежских крон 76.1565

1 Польский злотый 17.2285

1 Румынский лей 15.5413

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0539

1 Сингапурский доллар 48.3695

10 Таджикских сомони 69.5536

1 Турецкая лира 12.0285

10000 Узбекских сумов 78.3475

10 Украинских гривен 24.6138

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.1446

10 Чешских крон 28.8417

10 Шведских крон 70.1007

1 Швейцарский франк 65.1137

10 Южноафриканских рэндов 45.7210

100 Японских иен 58.8955

"AK&M" от 13.03.2019