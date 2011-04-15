Банк России на 14 марта понизил курс евро к рублю к рублю более чем на 4 копейки до 74.0237 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 65.5890 руб.

Банк России на 14 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 4 копейки до 74.0237 руб. с 74.0672 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 65.5890 руб. с 65.7674 руб. 13 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 14 марта уменьшилась почти на 12 копеек (-0.17%) до 69.3847 руб. с 69.5023 руб. 13 марта.







"AK&M" от 13.03.2019