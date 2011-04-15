Knight Frank St Petersburg и "Балтика" заключили договор о продаже объектов недвижимости в Челябинске и Красноярске. Об этом говорится в сообщении компаний.



В соответствии с договором о продаже объектов недвижимости в Челябинске и Красноярске эксклюзивным брокером назначена компания Knight Frank St Petersburg, которая была выбрана по результатам тендера.



Решение о продаже площадок в Челябинске и Красноярске принято после тщательного анализа операционной деятельности и структуры производства компании "Балтика", с учётом эффекта масштаба и баланса текущих доходов и инвестиций в долгосрочное развитие бизнеса. Продажей земельных участков и размещённых на них комплексов зданий и сооружений в соответствии с договором займётся Консалтинговая компания Knight Frank.



Общая площадь зданий и сооружений в Челябинске составляет больше 60 тыс. кв. м, участка - 5.3 га. На территории есть железнодорожные пути, 12 эксплуатируемых зданий, в том числе здание цеха элеватора, здание котельной, склад, административно-бытовой корпус. В наличии все необходимые мощности и коммуникации: электричество, вода, газ, есть парковка, в том числе для грузового автотранспорта. Земельный участок, на котором расположен комплекс, находится в собственности пивоваренной компании "Балтика".



В Красноярске площадь территории завода составляет около 4.8 Га.Объект включает 12 зданий, общей площадью 46 тыс. кв. м, которые обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Возможна продажа части оборудования, необходимого для функционирования комплекса.



Деятельность производственных площадок компании в Челябинске и Красноярске была прекращена в 2015 году. "Балтика" выступила гарантом соблюдения трудового законодательства в отношении затронутых этим решением работников. В координации с правительством региона компания реализовала программу профессионального HR-сопровождения для дальнейшего трудоустройства. Часть сотрудников была переведена на работу на другие площадки в пределах России и других стран региона Восточная Европа Carlsberg Group. Общая стоимость компенсационного пакета и программ поддержки для сотрудников составила более 300 млн руб.



Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group - лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. "Балтике" принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания "Балтика" - ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды "Балтики" являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.



Knight Frank.

Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне в 1896 году и является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank, совместно со своим стратегическим североамериканским партнером, компанией Newmark Grubb Knight Frank, насчитывает 523 офиса в 60 странах мира. Более 18 000 сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка. С 1996 года компания предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг на рынке недвижимости России.



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