РЖД планирует оборудовать "умной" системой информирования 68 крупнейших российских вокзалов в 2019 году

ОАО "РЖД" планирует оборудовать автоматической системой информирования пассажиров 16 российских вокзалов в 2019 году: Казань, Адлер, Хоста, Аэропорт Сочи, Роза Хутор, Олимпийский Парк, Эсто-Садок, Сочи, Самара, Уфа, Ульяновск, Брянск, Курск, Курган, Великий Новгород, Выборг. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.



В настоящее время автоматическая система информирования функционирует на 52 вокзальных комплексах.



"Умная" система информирования – это один из ключевых IT-проектов российских железнодорожных вокзалов, которая работает полностью автоматически и исключает фактор человеческой ошибки. Получая информацию о движении поездов, система информирования напрямую выводит её на табло вокзала, а также автоматически запускает голосовые объявления по громкой связи. Инвестиции в проект в 2019 году составят около 390 млн руб.



До внедрения системы пассажиров о прибывающих поездах и номерах платформ оповещали дикторы вокзалов, которые сами же выводили информацию на табло. Они получали эту информацию по каналам связи от специальных служб ОАО "РЖД". Теперь диктор озвучивает только оперативные объявления об экстренных изменениях в графике движения.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 13.03.2019