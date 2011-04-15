Транснефть-Верхняя Волга завершила реконструкцию участка магистрального нефтепродуктопровода "Горький - Рязань-2"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) "Горький - Рязань-2" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении компании "Транснефть-Верхняя Волга".



Работы проводились в соответствии c программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов АО "Транснефть-Верхняя Волга".



Реконструкция участка МНПП началась в июле 2018 года. Была произведена плановая замена 10 км линейной части магистрального трубопровода с заменой узла запорной арматуры и системы защиты от коррозии.



Работы по реконструкции участка магистрального МНПП "Горький - Рязань-2" проведены в целях повышения надёжности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктоводов Транснефти.



После завершения работ АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило технологическое подключение реконструированного линейного участка к действующему магистральному нефтепродуктопроводу.



АО "Транснефть-Верхняя Волга"" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть". Основными задачами компании являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок. В состав АО "Транснефть-Верхняя Волга" входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод "Транснефтемаш", Центр промышленной автоматизации, Кстовская база БПО и КО.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль группы "Транснефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 2.5 раза до 171 млрд руб. со 166.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.8% до 716 млрд руб. с 657.8 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 1% до 314.6 млрд руб. с 317.7 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за первое полугодие 2018 года по РСБУ сократилась в 6.7 раза до 4.204 млрд руб. с 28.145 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.79% до 450.222 млрд руб. с 413.836 млрд руб., прибыль от продаж - в 6.27 раза до 54.988 млрд руб. с 8.767 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 2.4 раза до 14.397 млрд руб. с 34.602 млрд руб.



"AK&M" от 13.03.2019