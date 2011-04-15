Ингосстрах в 2018 году выплатил пассажирам, пострадавшим по вине перевозчиков, 206 млн руб.

Ингосстрах по итогам 2018 года фиксирует рост объёма выплат в связи с авариями на пассажирском транспорте. Об этом в сообщении страховой компании.



Общая сумма выплат компании в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) за 2018 год составила 206 млн руб. Это почти в 1.2 раза больше, чем за 2017 год. Тогда общий объём выплат компании в рамках ОСГОП составил 166 млн руб. "Всего в 2018 году получено более 900 заявлений о выплате возмещения (обращений потерпевших), из них до конца года урегулировано более 850 случаев, – комментирует директор департамента урегулирования убытков корпоративно бизнеса компании "Ингосстрах" Сергей Чумаков. – Количество ДТП с участием пассажирского транспорта наших страхователей в 2018 году в целом не изменилось по отношению к 2017 году: зафиксировано около 430 ДТП против 460 в 2017 году. При этом увеличилось количество выплат по ДТП с большим количеством пострадавших и серьезными травмами пассажиров. В 2017 году было только 26 выплат, которые превышали 2 млн руб. В 2018 году таких выплат уже 39".



Крупнейшая выплата Ингосстраха в рамках ОСГОП в 2018 году была произведена в связи с ДТП, которое произошло 16 ноября 2017 года на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Тогда в результате столкновения погибли 14 пассажиров и 4 пассажиров были госпитализированы. Общий объём выплат Ингосстраха родственникам погибших пассажиров и пострадавшим составил почти 32 млн руб.



Ещё одна серьёзная авария произошла 27 февраля 2018 года на 1545-м километре автодороги "Самара - Уфа - Челябинск" М5 "Урал" в Республике Башкортостан. За медицинской помощью обратились 3 пострадавших, 9 человек погибли. Выплаты Ингосстраха в связи с этим ДТП составили около 20 млн руб.



Также крупное ДТП произошло 23 февраля 2018 года на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области. За медицинской помощью обратились 13 человек, 5 погибли. Пострадавшим пассажирам и родственникам погибших пассажиров Ингосстрах выплатил около 18 млн руб.



Напомним, что обязанность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами регламентируется федеральным законодательством. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном" вступил в силу 1 января 2013 года.



ОСГОП позволяет компенсировать ущерб, причинённый жизни, здоровью и имуществу пассажиров в результате аварии. Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью и до 23 тыс. руб. на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков, кроме легкового такси.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.03.2019