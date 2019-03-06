ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 марта, в размере 74.0237 руб. против 74.0672 руб. на 13 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



13.03.19 - 74.0672 руб.

12.03.19 - 74.2896 руб.

08.03.19 - 74.5730 руб.

07.03.19 - 74.4158 руб.

06.03.19 - 74.5058 руб.



















"AK&M" от 13.03.2019