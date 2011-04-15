Повтор! Яндекс приобрёл TheQuestion

Яндекс приобрёл сервис вопросов и ответов TheQuestion. Об этом сообщила компания.



Он объединится с Яндекс.Знатоками под руководством основательницы TheQuestion Тони Самсоновой и дополнит результаты поиска Яндекса. В частности, в ближайшее время в поисковой выдаче Яндекса появятся быстрые ответы с TheQuestion.



Осенью 2018 года Яндекс начал показывать в поиске быстрые ответы Знатоков - они помогают людям узнать, [сколько планет во вселенной] или [как обеспечить анонимность в интернете], и разобраться в других вопросах без однозначного ответа. С момента запуска пользователи стали видеть быстрые ответы Знатоков в 10 раз чаще - сейчас они появляются в результатах поиска 1.8 млн раз в день. Благодаря TheQuestion количество быстрых ответов значительно вырастет: за четыре года работы сервиса люди написали там около 700 тыс. ответов на вопросы. Пользователи Яндекса будут видеть в результатах поиска ещё больше качественных ответов и смогут быстрее узнавать то, что им нужно.



TheQuestion доступен на сайте thequestion.ru и в приложениях для iOS и Android. В сервисе любой человек может задать вопрос и получить на него ответ от других людей, среди которых есть врачи, журналисты, учёные, музыканты и другие специалисты. Пользователи оценивают полученные ответы, и на основе этих оценок формируется рейтинг экспертов в той или иной теме. За последние три года аудитория TheQuestion увеличилась в 10 раз - до 10 млн пользователей в месяц.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за 2018 год по US GAAP выросла до 45.9 млрд руб. ($660.1 млн) по сравнению с 2017 годом, когда чистая прибыль составила 8.656 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 36% до 127.7 млрд руб. ($1837.6 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 22.1 млрд рублей ($318.7 млн) и увеличилась на 44%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 39.6 млрд руб. ($569.9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом.





"AK&M" от 13.03.2019