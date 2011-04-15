Банк России уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска, говорится в сообщении ЦБ.



Указание Банка России разработано для снижения зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании, уточнения реализации отдельных положений Базеля II и Базеля 2,5, а также для отражения изменений, внесенных в другие нормативные акты Банка России. Указание зарегистрировано Министерством юстиции и вступает в силу с 24 марта 2019 года.



Документ уточняет порядок расчета величины специального процентного риска, приводя классификацию долговых ценных бумаг (за исключением инструментов секьюритизации и инструментов повторной секьюритизации) в соответствие с подходом к расчету кредитного риска, применяемым Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков", тем самым снижая зависимость от внешних рейтингов в банковском регулировании.



В части оценки риска по производным финансовым инструментам указание устанавливает возможность сальдирования величин вега-риска для опционов на один и тот же вид базисного актива (величина вега-риска отражает риск, связанный с изменением стоимости опциона под влиянием изменения волатильности стоимости базисного актива). Документ содержит приложение с перечнем так называемых хорошо диверсифицированных индексов (вместо отсылки к более узкому перечню основных фондовых индексов, приведенному в приложении 6 к Инструкции N 180-И). Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются индекс МосБиржи, индекс РТС или рассматриваемые индексы, включаются в расчет величины рыночного риска с применением коэффициента взвешивания по риску 2%, а не 8%, как в отношении производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иные индексы. Кроме того, уточнен порядок определения позиций и включения их в расчет в отношении отдельных видов кредитных производных финансовых инструментов (кредит ных нот, свопов на совокупный доход, базисным активом которых являются долевые ценные бумаги).



Документ устанавливает новый порядок определения величины товарных активов, полученных в залог, включаемой в расчет товарного риска (в значении, не превышающем пруденциальный расчетный резерв на возможные потери по балансовым требованиям и внебалансовым обязательствам, в обеспечение которых они получены).



В связи с изменениями с 1 января 2019 года порядка бухгалтерского учета сделок спот указание устанавливает требование о признании при определении величины позиций по ценным бумагам, включаемых в расчет рыночного риска, требований (обязательств) по поставке ценных бумаг, приобретенных (проданных) по указанным сделкам.



Указание исключает из расчета рыночного риска (до момента определения цены или даты расчетов) договоры, по условиям которых расчеты будут осуществляться по цене, определяемой на установленную договором дату, и (или) по которым отсутствует дата расчетов.



Кроме того, документ устраняет двойное покрытие рисков по включаемым в расчет рыночного риска инструментам секьюритизации и повторной секьюритизации в части, обеспеченной иными рисковыми позициями, возникающими по сделке секьюритизиции.



"AK&M" от 14.03.2019