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14/03/2019
10:53

Рубль продолжил укрепление на фоне неплохого аппетита к риску на международных рынках

Российская валюта продолжила укрепление на фоне неплохого аппетита к риску на международных рынках, рекордного интереса иностранцев к отечественным ОФЗ и роста нефтяных цен. Валюты EM также преимущественно идут вверх, хоть темпы роста и замедлились вчера. Рубль демонстрирует одну из лучших динамик в данной группе, оставаясь лидером по динамике с начала года. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.

Аппетит к риску немного улучшился вчера, что позволило большинству валют подрасти к доллару. Рубль получает поддержку со стороны хороших макроэкономических показателей, делающих локальные долговые инструменты привлекательными и растущей нефти. На мой взгляд, игнорирование растущих санкционных рисков довольно опасно. В случае реальных новых ограничений, рынок может отреагировать болезненно.

Пара USDRUB пробила вниз локальную поддержку 65.5, выбравшись из узкого диапазона. Сегодня возможно продолжение роста рубля в направлении сильного уровня на отметке 65. Данную просадку можно использовать для покупок доллара.

Индекс доллара вчера упал ниже важной отметки 97, нивелировав практически весь рост с конца февраля. Значительный вклад в снижение американской валюты внес британский фунт, позитивно отреагировавший на решение парламента отвергнуть план выхода из ЕС.

Индекс RGBI растет на фоне рекордных за многие годы аукционов Минфина, в результате которых ведомство разместило более 90 млрд руб. Половину выпуска выкупили нерезиденты. Соответственно, дополнительное предложение долларов в моменте могло в 3 раза превысить объем ежедневных покупок Минфина. Новость позитивна для российской валюты. Однако настроения иностранцев могут поменяться в любой момент из-за новых санкций.


"AK&M" от 14.03.2019
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