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14/03/2019
11:17

Внешний фон на начало торгового дня нейтральный

Внешний фон на начало торгового дня нейтральный. Торги в США закончились небольшим подъёмом, в Азии с утра снижение. Чистый отток средств нерезидентов из японских акций превысил 1.1 трлн йен. Розничные продажи в Китае вышли на уровень ожиданий. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Доходность UST-10 остаётся на уровне 2.62%. Нефть ушла вверх после выхода данных от Минэнерго США, показавших резкое снижение запасов, в том числе по бензину. Снижение локальной добычи также усилило покупки.

Драгметаллы с утра в несущественном минусе. Промышленные металлы в смешанной динамике. Сходная картина в продовольственном сегменте.

Среди макростатистики можно отметить первичные заявки на пособие по безработице, динамику цен на экспорт/импорт и продажи нового жилья - все данные по США.

Крепкая нефть и продолжающееся укрепление рубля на фоне пониженной волатильности оставляет хорошую возможность для создания хеджа против девальвации в случае реализации санкционных рисков. До экспирации фьючерсных контрактов ситуация может сохраняться.


"AK&M" от 14.03.2019
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