Внешний фон на начало торгового дня нейтральный. Торги в США закончились небольшим подъёмом, в Азии с утра снижение. Чистый отток средств нерезидентов из японских акций превысил 1.1 трлн йен. Розничные продажи в Китае вышли на уровень ожиданий. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Доходность UST-10 остаётся на уровне 2.62%. Нефть ушла вверх после выхода данных от Минэнерго США, показавших резкое снижение запасов, в том числе по бензину. Снижение локальной добычи также усилило покупки.



Драгметаллы с утра в несущественном минусе. Промышленные металлы в смешанной динамике. Сходная картина в продовольственном сегменте.



Среди макростатистики можно отметить первичные заявки на пособие по безработице, динамику цен на экспорт/импорт и продажи нового жилья - все данные по США.



Крепкая нефть и продолжающееся укрепление рубля на фоне пониженной волатильности оставляет хорошую возможность для создания хеджа против девальвации в случае реализации санкционных рисков. До экспирации фьючерсных контрактов ситуация может сохраняться.





"AK&M" от 14.03.2019