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14/03/2019
12:39

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РТС-Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РТС-Банка (Самарская область, Тольятти). По величине активов на 1 марта 2019 года кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель РТС-Банка носила кэптивный характер. Основным видом деятельности являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов - более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное (около 40%) снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, подчеркивает ЦБ.

Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов РТС-Банка осуществлялись непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении РТС-Банка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности РТС-Банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

РТС-Банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".


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