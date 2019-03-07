ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 марта в размере 65.4021 руб. против 65.5890 руб. на 14 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.03.19 - 65.5890 руб.

13.03.19 - 65.7674 руб.

12.03.19 - 66.0763 руб.

08.03.19 - 65.9646 руб.

07.03.19 - 65.8430 руб.



















































































































































































"AK&M" от 14.03.2019