Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 марта

Банк России установил на 15 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.2066

1 Азербайджанский манат 38.5512

100 Армянских драмов 13.4268

1 Белорусский рубль 30.6663

1 Болгарский лев 37.8747

1 Бразильский реал 17.1457

100 Венгерских форинтов 23.5412

1000 Вон Республики Корея 57.6596

10 Гонконгских долларов 83.3158

10 Датских крон 99.2912

1 Доллар США 65.4021

1 Евро 74.0613

100 Индийских рупий 94.0091

100 Казахстанских тенге 17.3329

1 Канадский доллар 49.1339

100 Киргизских сомов 93.6993

10 Китайских юаней 97.3666

10 Молдавских леев 38.0466

1 Новый туркменский манат 18.7130

10 Норвежских крон 76.4240

1 Польский злотый 17.2251

1 Румынский лей 15.5420

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.9737

1 Сингапурский доллар 48.2744

10 Таджикских сомони 69.3554

1 Турецкая лира 11.9598

10000 Узбекских сумов 78.2364

10 Украинских гривен 24.5596

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.1156

10 Чешских крон 28.8662

10 Шведских крон 70.4605

1 Швейцарский франк 65.1675

10 Южноафриканских рэндов 45.2766

100 Японских иен 58.5489

"AK&M" от 14.03.2019