Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 марта

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Банк России установил на 15 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.2066
1 Азербайджанский манат 38.5512
100 Армянских драмов 13.4268
1 Белорусский рубль 30.6663
1 Болгарский лев 37.8747
1 Бразильский реал 17.1457
100 Венгерских форинтов 23.5412
1000 Вон Республики Корея 57.6596
10 Гонконгских долларов 83.3158
10 Датских крон 99.2912
1 Доллар США 65.4021
1 Евро 74.0613
100 Индийских рупий 94.0091
100 Казахстанских тенге 17.3329
1 Канадский доллар 49.1339
100 Киргизских сомов 93.6993
10 Китайских юаней 97.3666
10 Молдавских леев 38.0466
1 Новый туркменский манат 18.7130
10 Норвежских крон 76.4240
1 Польский злотый 17.2251
1 Румынский лей 15.5420
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.9737
1 Сингапурский доллар 48.2744
10 Таджикских сомони 69.3554
1 Турецкая лира 11.9598
10000 Узбекских сумов 78.2364
10 Украинских гривен 24.5596
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1156
10 Чешских крон 28.8662
10 Шведских крон 70.4605
1 Швейцарский франк 65.1675
10 Южноафриканских рэндов 45.2766
100 Японских иен 58.5489
"AK&M" от 14.03.2019