Банк России на 15 марта повысил курс евро к рублю почти на 4 копейки до 74.0613 руб., курс доллара США понизил почти на 19 копеек до 65.4021 руб.

Банк России на 15 марта повысил официальный курс евро к рублю почти на 4 копейки до 74.0613 руб. с 74.0237 руб., курс доллара США понизил почти на 19 копеек до 65.4021 руб. с 65.5890 руб. 14 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 15 марта уменьшилась почти на 9 копеек (-0.12%) до 69.2988 руб. с 69.3847 руб. 14 марта.







"AK&M" от 14.03.2019