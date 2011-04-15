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14/03/2019
13:48

Аукцион по продаже АТБ признан несостоявшимся

Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского Банка признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных ЦБ к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк России организовал открытый аукцион в электронной форме на торговой площадке Сбербанка-АСТ.

Более 99% акций банка остаются в собственности ЦБ. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на УК ФКБС.

С учётом сохранения участия ЦБ в уставном капитале АТБ в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса банка.

Продажу АТБ планируется осуществить в 2020 году после раскрытия банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

Азиатско-Тихоокеанский банк - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По итогам первого полугодия он занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб. По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тыс. клиентов - физлиц, а также более 20 тыс. клиентов - юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.





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